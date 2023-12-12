Van'da geçen hafta 129 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 4-10 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 17 operasyonda, 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Van Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Van