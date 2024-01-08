Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

