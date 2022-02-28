Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 83 av tüfeği, 2 tüfek, 4 tabanca, 47 tabanca mermisi, 16 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, 73 cep telefonu, 710 paket sigara ve 626 ilaç ele geçirildi.



Ekiplerce 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



