Van'da göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle 24 kişi hakkında işlem yapıldı

Van Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 14:46
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 27 Eylül-3 Ekim'de il genelinde 13 operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 464 bin 983 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.
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