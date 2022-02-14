Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 12:09
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 9 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Suçta kullanılan 2 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 5 metruk yapı yıkıldı.
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