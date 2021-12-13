Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-12 Aralık tarihlerinde il genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.



​​​​​​​Operasyonlarda, biri yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ​​​​​​suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 206 bin 115 lira idari para cezası verildi.

