Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 11:49
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-12 Aralık tarihlerinde il genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, biri yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 206 bin 115 lira idari para cezası verildi.
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