Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında il genelinde 10 operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapan ekipler, ​​​​suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 512 bin 461 lira idari para cezası uyguladı.

