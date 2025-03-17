Van'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı (Van Haberleri)
Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
Van-Muradiye kara yolu Ovapınar Mahallesi yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 AAK 366 plakalı otomobil ile 48 AJU 890 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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