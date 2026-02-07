Van'da kaçak kazıya suçüstü
07.02.2026 13:45
Kaçak kazı yapanlar yakalandı.
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Çelebibağı Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda B.B. (27), H.B. (30), T.A. (29) ve Y.G. (28) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle birlikte 1 adet benzinli kırıcı, 1 adet kürek, 1 adet 5 litrelik şişe içinde benzin, 1 adet motor yağı, 3 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet kova, 1 adet el feneri, 1 adet pense, 2 adet eldiven ve 10 metre uzunluğunda ip ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.
