Van'da kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 590 paket kaçak sigara ve 15 kilogram çay ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli Z.T. (37) ve M.B. (40) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır." denildi.