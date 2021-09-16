Van'da kapalı kasa kamyonda 158 kaçak göçmen yakalandı

Van Haberleri 16.09.2021 - 20:05
Van'da polis ve jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonette de arama yapıldı.
Aramada, kamyonun kasasında balık istifi Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürülürken, aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.
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