Van'da kar nedeniyle mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van-Bahçesaray kara yolunda kar dolayısıyla mahsur kalan 9 araçtaki vatandaşlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam yüksek kesimlerde etkili olan kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.



Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kalan 9 araçtaki vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.



Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından mahsur kalan vatandaşların ilçeye ulaşmaları sağlandı.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.



- Kar, Van ve Hakkari'de etkisini sürdürecek



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve hafif karlı olacak.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Muş ve Van'da 4, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.



Bölgede gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

