Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
07.06.2026 11:41
IHA
Van'da otomobiller çarpıştı. (Foto: Arşiv)
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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