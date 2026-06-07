Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

07.06.2026 11:41

Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
IHA

Van'da otomobiller çarpıştı. (Foto: Arşiv)

İHA
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

 

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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