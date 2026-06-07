Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık , jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Van 'ın Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

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