Van'da keskin nişancı silahı ele geçirildi

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 18:27
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, 23'ü parça tesirli 106 fişek, dürbün, 2 tüfek şarjörü, 25 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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