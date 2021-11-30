Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anıt yapıldı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 12:48
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Büyükşehir Belediyesi, ilçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişinin defnedildiği ilçe mezarlığında çalışma başlattı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, mezarlığa 8 metre uzunluğunda mermer anıt inşa edildi.
Şehitlerin kabirlerinin de mermerle kaplandığı mezarlığın çevre duvarı yenilendi, aydınlatmalar yapıldı.
Şehit yakınları da kısa sürede anıtı tamamlayan ekiplere teşekkür etti.
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