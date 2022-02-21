Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı (Van Haberleri)

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoyarak darbettikleri, ailelerinden fidye istedikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:08

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Suriye uyruklu 2 kişiyi zorla alıkoyup darbeden, video çekip ailelerine göndererek şantajla fidye isteyen ve yaralayanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, KOM Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.O, F.A, F.B, E.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.


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