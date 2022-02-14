Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 17:44
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine 12 Şubat'ta bir takside arama yaptı.
Aramada, araçta yolcu olarak bulunan R.K'nin valizinde bir miktar uyuşturucu, 170 sahte para ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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