Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı (Van Haberleri)

Van'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 10:58

Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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