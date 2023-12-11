Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.



Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.



