Van'da toprak kayması. Göçükten kurtarılan 6 yaşındaki Muhammed yaşam savaşını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur, yapının çökmesiyle enkaz altında kalmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Muhammed Batur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük Muhammed'in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

