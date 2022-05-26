Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 12:10
Van Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 19-25 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 175,4 gram eroin, 19,77 gram sentetik uyuşturucu, 60,62 gram esrar, 0,9 gram kokain ve 49 hap ele geçirildi.
5 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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