Van'da uyuşturucu operasyonu
09.11.2025 14:51
Foto: Arşiv
İHA
Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde bir otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramada 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.