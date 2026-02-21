Van’da uyuşturucu operasyonu. Kilolarca yakalandı
21.02.2026 13:43
Van'ın Başkale ilçesinde 3 kilo 100 gram eroin ve çok sayıda silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram eroin, 99 uyuşturucu hap, 2 tabanca, piyade tüfeği ve şarjörü ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
