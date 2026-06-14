Van'da yağmur sonrası çifte gökkuşağı şöleni

Özellikle yüksek kesimlerden ve açık alanlardan net şekilde görülebilen çift gökkuşağı, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi. Kentin farklı noktalarında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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