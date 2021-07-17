Van'daki selde 57 hayvan telef oldu

Van'ın Başkale ilçesinde iki gün önce etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen selde, 57 hayvanın telef olduğu bildirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da ilçede meydana gelen sel nedeniyle Hasar Tespit Komisyonu kurulduğu belirtildi.



Komisyon, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Başkale Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından görevlendirilen personelin sel felaketinin yaşandığı mahallelerde inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ailelerden acil durumda olan kişilerin ihtiyaç gereksinimleri Kaymakamlığımızca öncelikle giderilmiştir. Yapılan tespit çalışmalarında ilçemize bağlı Albayrak, Ortayo|, Böğrüpek, Konuksayar, Atlılar, Kocaköy, Savaş mahallelerinde şu ana kadar yapılan tespit sonucunda, Albayrak Mahallesi'nde 47 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. Ortayol Mahallesi'nde ise 10 hayvanın telef olduğu tespit edilmiş olup, hayvancılık ve tarım arazilerindeki zarar ziyan tespit çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda konu ile ilgili detaylı bilgiler kamuoyuna açıklanacaktır."

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