Van'daki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Haberler - Van Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 10:37
Van Haberleri - Anadolu Ajansı, Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9, "terör örgütü PKK/KCK propagandası" suçundan da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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