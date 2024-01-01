Van'daki terör operasyonlarında 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 508 PKK/KCK, 65 FETÖ ve 29 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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