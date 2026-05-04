Van'ın incisi Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen. Çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
04.05.2026 10:38
Çarpanak yarımadası, badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Van'da badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel manzaraların oluştuğu Çarpanak Yarımadası hafta sonunda büyük ilgi gördü.
Van'da kış uykusundan uyanan doğa, hafta sonu vatandaşlara unutulmaz bir manzara sundu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Çarpanak Yarımadası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel görüntülere sahne oldu.
Güneşli havayı ve baharın gelişini fırsat bilen yüzlerce vatandaş, Van Gölü'nün maviliği ile bütünleşen badem çiçeklerini görmek için yarımadaya akın etti. Baharın gelişiyle beyaz ve pembe tonlara bürünen yarımada, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Çarpanak Yarımadası, Van Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunuyor.
Van Gölü'nün masmavi sularıyla çevrili yarımadada açan badem çiçekleri, eşsiz bir manzara oluştururken, bölgeye gelen ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de bol bol fotoğraf çekti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, yoğun geçen kışın ardından baharın keyfini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.
Doğaseverlerin ilgi odağı olan Çarpanak Yarımadası, Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.
“KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN” İLAN EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ü Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmişti.
