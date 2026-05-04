Van'ın incisi Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen. Çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi

Van 'da kış uykusundan uyanan doğa, hafta sonu vatandaşlara unutulmaz bir manzara sundu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Çarpanak Yarımadası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Güneşli havayı ve baharın gelişini fırsat bilen yüzlerce vatandaş, Van Gölü'nün maviliği ile bütünleşen badem çiçeklerini görmek için yarımadaya akın etti. Baharın gelişiyle beyaz ve pembe tonlara bürünen yarımada, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.