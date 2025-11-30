Zernek Baraj Gölü'ne otomobil yuvarlandı
30.11.2025 10:57
DHA
Van'da bir otomobil Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. İçerisinde 3 kişinin olduğu otomobil için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Van- Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.
Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirdi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
