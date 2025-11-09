Van'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: Üç yaralı
09.11.2025 11:27
Foto: Arşiv
İHA
Van'da İpekyolu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.