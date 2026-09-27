Bursa'da aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı

Kaza , Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan küçük çocuk bir anda yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan motosiklet , çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çocuğa çarpması yer aldı.