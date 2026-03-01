Video çekme tartışması büyüdü. 3 kişi silahla yaralandı

Antalya'da turistlerin sıklıkla tercih ettiği noktalardan biri olan Kaleiçi'nde video çekme tartışması pompalı tüfekle yaralamaya kadar ilerledi.

Sokak üzerinde iş yeri sahibi olan İbrahim A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile işletmenin görüntülerini çeken ve yakın noktada bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Z. C. arasında tartışma çıktı.

İş yerinin görüntülerinin çekilmesinden rahatsız olan İbrahim A. görüntülerin neden çekildiğini sorduğunda Mehmet Z. C. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada koşarak çalıştığı kafeye giden Mehmet Z. C. birkaç dakika sonra iş yerinde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

Saçmaların hedefi olan İbrahim A. bacağından, kavgayı ayırmak için gelen Suat Ş. ve Faruk Ç. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından saldırgan hakkında arama çalışmaları başlatıldı.