Edirne'de ilginç anlar: Yavru tilki bisikletçinin kaskını alıp kaçtı

Edirne ’de Söğütlük Millet Bahçesi’nde bisiklet sürüşü yapan grup, yavru bir tilkinin kaskla imtihanına tanık oldu. Sürüş molası veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki, yerde bulunan bisiklet kaskını ağzına alarak hızla uzaklaştı. Kaskın sahibi bisikletçi, tilkinin peşinden koşsa da sevimli hayvana yetişemedi.

Yavru tilkinin kaskı kapıp uzaklaşması bisikletçileri hayrete düşürürken, yaşanan renkli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.