Kabusu yaşadı: Ankara'da düğünde ağzıyla tuttuğu meşale yüzüne patladı

Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden hafif yaralandı.

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