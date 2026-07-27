Sıcaktan bunaldı, Tofaş'ına otobüs kliması taktırdı

"Sıcakta bunalan sürücüler daha fazla kaza yapabiliyor"

Manavgat'ta özellikle son yıllarda yaz sıcaklarının daha da bunaltıcı hale geldiğini belirten Ahmet Sarı, klimasız araç kullanmanın neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.

Otomobilinin üretildiği dönemde klimanın bulunmadığını hatırlatan Sarı, "Benim otomobilim 1988 model Kartal. Bu araçlar piyasaya çıktığında sadece kaloriferi vardı. Bugüne kadar bu şekilde idare ettim. Ancak Manavgat'ta son 1-2 yıldır sıcaklıklar dayanılmaz seviyelere ulaştı. Bu nedenle klima taktırmak zorunda kaldım. Sıcakta bunalan sürücüler dikkatini kaybedebiliyor ve kazalar yaşanabiliyor. Araç sürücülerine klimasız araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Araçlarında klima yoksa benim yaptığım gibi bir çözüm üretebilirler. Böylece sıcaktan kaynaklı oluşabilecek kazaların da önüne geçilebilir" dedi.