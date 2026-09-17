Spor salonunu kapatırken çantasını unuttu, kameraları izleyince neye uğradığını şaşırdı

Olay, Kökez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunun önünde meydana geldi. İş yeri sahibi Serkan Temiz, akşam saatlerinde iş yerini kapattığı sırada yanında bulunan çantasını kapının önüne bıraktı. İş yerini kilitledikten sonra çantasını unutan Temiz, evine gittikten sonra durumu fark ederek yeniden iş yerine döndü. Çantasını bıraktığı yerde bulamayan Temiz, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, olay sırasında karşı yoldan yürüyen bir kişinin iş yerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyip unutulan çantayı da alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Serkan Temiz'in olayla ilgili polise henüz şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"10-15 dakika içerisinde çantam alınmış"

Çantasının yaklaşık 10-15 dakika içerisinde alındığını belirten Serkan Temiz, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Temiz, "Akşam saat 20.00 sıralarında iş yerimi kapatırken çantamı kapının önüne koydum. Dalgınlıkla çantamı burada unutup gittim. Eve gidince fark ettim. Geri döndüğümde çantam yerinde yoktu. Kameralardan baktım, çantayı alanları gördüm. İçerisinde önemli bir şey yoktu ama olabilirdi. Bu olay beni çok üzdü" dedi.

Çantayı alan kişinin karakola başvurmadan çantayı geri getirmesini istediğini ifade eden Temiz, aksi durumda yasal işlem başlatacağını belirtti.