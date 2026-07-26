Villada cinayet! Masada otururken başından vurdu
26.07.2026 10:16
Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.
Aksaray'da bir kişi arkadaşlarıyla oturduğu villanın bahçesinde başından vurularak öldürüldü.
Aksaray'da bir kişi villa bahçesinde öldürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan villadaki kameriyede Mustafa Eriş ile beş kişi alkol almaya başladı.
Masada bulunan G.U., Eriş'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eriş, kanlar içinde yere yığıldı.
Arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eriş'in yaşamanı yitirdiği belirledi.
Eriş'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, iki kişiyi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan G.U. ile yanındaki kişi aranıyor.