Voleybol maçında fenalaşan okul müdürü hayatını kaybetti
18.11.2025 15:37
AA
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, voleybol müsabakası sırasında fenalaşan ortaokul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 61 yaşındaki Dursun Gülseren, arkadaşlarıyla voleybol maçı yaptığı sırada fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gülseren, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Gülseren'in cenazesi, kılınan namazın ardından Beyce Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.