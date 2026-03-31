11 ilde sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı
31.03.2026 14:33
Yalova merkezli 11 ilde ehliyet ve iş yeri için sahte psikoteknik raporu düzenledikleri ileri sürülen aralarında doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla 29 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu şüphelilerin, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınanların tekrar ehliyet alabilmeleri için gerekli olan psikoteknik raporunun sahtesini düzenledikleri ileri sürüldü.
"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
