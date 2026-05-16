4 ilde uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
16.05.2026 16:04
Operasyonda şüphelilerin evlerinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 92 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Uyuşturucu madde ticareti” suçunun engellenmesine yönelik mart ayında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, 14 Mayıs’ta Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Erzurum’da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 46, “Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan 46 olmak üzere 92 şüpheli yakalandı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 13 bin 930 adet uyuşturucu hap, çeşitli türlerde 209 gram uyuşturucu madde, 2 tüfek, 3 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca, 2 şarjör, 44 adet fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
22 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55’i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
