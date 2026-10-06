Kayıp Alzheimer hastası ormanda düştüğü derede bulundu
06.10.2026 10:38
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren operasyonuyla Alzheimer hastası adam kurtarıldı.
Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası Hikmet S. (80) ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü tespit edilerek kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Hikmet S.’nin Paşakent Mahallesi’ndeki evinde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve YSAK ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hikmet S. için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı.
Termal dronla yapılan aramada Hikmet S.’nin ormada dereye düştüğü tespit edildi. Ekipler Hikmet S.’yi, sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı halde kurtardı.
UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet S. sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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