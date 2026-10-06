Kayıp Alzheimer hastası ormanda düştüğü derede bulundu

UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet S. sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve YSAK ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hikmet S. için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı.

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