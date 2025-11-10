Kayıp Alzheimer hastası sağ bulundu
10.11.2025 16:41
İHA
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, evinden altı kilometre uzaklıkta bulundu.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine, Çiftlikköy Gacık mevkiinde 53 yaşındaki A.B. isimli adamın kaybolduğu bilgisi alındı.
AFAD Arama Kurtarma, Jandarma ve Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, kayıp vatandaş evinden yaklaşık altı kilometre uzaklıktaki Laledere köyü kırsalında bulundu.
Sağ olduğu belirtilen adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.
