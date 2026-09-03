Ormanda 7 metrelik çukura düştü, halatla kurtarıldı
03.09.2026 12:22
76 yaşındaki adam 7 metrelik kuyudan çıkarıldı.
Yalova’da ormanlık alanda yürüyüş yaparken 7 metre derinliğindeki çukura düşen 76 yaşındaki kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Ö.Ç., yaklaşık 7 metre derinliğindeki çukura düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, çukurda yaralı halde bulunan Ö.Ç.’ye ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı.
Halat yardımıyla çukura inen ekipler, Ö.Ç.’yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ö.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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