Ormanda 7 metrelik çukura düştü, halatla kurtarıldı

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ö.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma , AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, çukurda yaralı halde bulunan Ö.Ç.’ye ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı.

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