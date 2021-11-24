Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı

Yalova Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi baba S.O. ile anne T.O'nun 13 günlük kızları E.E.O, mamasına karışan karınca ilacı nedeniyle zehirlendi.



Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebeğin mamasına karınca ilacını baba S.O'nun kattığı ileri sürüldü.



Emniyetteki sorgusunun ardından Yalova Adliyesine getirilen S.O, sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Hastanedeki tedavisinin ardından anne T.O.'ya verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

