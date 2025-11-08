Yalova'da beton mikseri faciası: Yaşlı kadın yaşamını yitirdi
08.11.2025 16:19
AA
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yalova'da Y.D. (28) yönetimindeki beton mikseri, Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yeri ışıklarında karşıya geçmek isteyen S.Ö. (86) isimli yaşlı kadına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, beton mikserinin altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
S.Ö.'nün cesedi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
