Yalova'da korkutan çatı yangını
20.11.2025 14:43
İHA
Yalova'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalova merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyüp çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
