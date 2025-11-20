Yalova'da korkutan çatı yangını

Yalova merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

