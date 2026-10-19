Yalova’da silah kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama

Operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 53 tabanca üst kapağı, 29 tabanca gövdesi, 62 tabanca namlusu, 155 tabanca horoz ve tetiği, 55 tabanca iğne kapağı, 37 tabanca yayı, 3 tabanca kabza parçası, 1 bıçak, 32 fişek, 5 av tüfeği kartuşu ve ruhsatsız silah yapımında kullanılan 226 metal parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı, imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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