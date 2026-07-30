Yalova'da tersanede silahlı saldırı. Üretim müdürü vuruldu

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yalova 'nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan tersanede çalışan mühendis M.A. (30), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üretim müdürü E.Y.'ye (41) tabancayla ateş etti.

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