Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Yalova Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri Yalova istikametinde otomobille seyreden C.A'ya "dur" ihtarında bulundu.



İhtara rağmen durmayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra aracı durduran polisler, C.A'nın kaçarken araçtan dışarıya bir şeyler attığını fark etti.



Özel eğitimli narkotik köpeği "Zeytin" ile otomobil ve yol kenarında arama yapan ekipler, 5 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.



Narkotik ekiplerinin düzenlediği diğer 2 operasyonda da 3 şüphelinin araçları ve üst aramalarında metamfetamin ve sentetik uyuşturucu bulundu.



Gözaltına alınan C.A. ile C.Ö, B.A. ve H.R, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

