Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı (Yalova Haberleri)
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde yaşayan O.E. ve G.E'nin evlerinde uyuşturucu imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların ikametinde, 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 lira ele geçirildi.
O.E. ve G.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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