Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde yaşayan O.E. ve G.E'nin evlerinde uyuşturucu imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.



Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.



Zanlıların ikametinde, 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 lira ele geçirildi.



O.E. ve G.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

